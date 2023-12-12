تعليم نجع حمادي يحصد مراكز متقدمة بجميع المراحل في مسابقة المبتكر الصغير

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة المبتكر الصغير للمراحل الثلاثة على مستوى المديرية، للعام الدراسي 2023 - 2024م، والتي كانت تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب، وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب.

وقد فازت الطالبة هبه توفيق محمد بمدرسة نجع السيد الأبتدائية إدارة قنا التعليمية بالمركز الأول، والطالبة ريماس مصطفى أحمد بمدرسة عزبة البوصة الأبتدائية إدارة أبو تشت التعليمية بالمركز الثانى، وفاز الطالب كيرلس عصام رجائى بمدرسة منيرة تكلا الأبتدائية إدارة نجع حمادى التعليمية بالمركز الثالث.

وجاءت نتيجة المرحلة الإعدادية، بفوز الطالب عبدالرحيم هشام عبدالرحيم مدرسة الشهيد محمد جمال نصارى إدارة قنا التعليمية بالمركز الأول، والطالب إياد محمد عبداللاه مدرسة الشهيد إسلام عبدالسلام إدارة نجع حمادى التعليمية بالمركز الثاني، والطالب يوسف ناصر حربى بمدرسة الوقف الاعدادية ادارة الوقف التعليمية بالمركز الثالث.

أما نتيجة المرحلة الثانوية فازت الطالبة سلمى أحمد نبيل مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات إدارة قنا التعليمية بالمركز الأول، والطالب أسامة حنفى خليفة مدرسة الوقف الثانوية الصناعية إدارة الوقف التعليمية بالمركز الثاني، وفاز الطالب عمر أحمد حمادى مدرسة الشرقى بهجورة الثانوية ادارة نجع حمادى التعليمية بالمركز الثالث.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لكل من شارك فى تنظيم وتنفيذ المسابقة التى جاءت تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ أحلام محمود موجه عام التربية الأجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول ومحمود جابر مسئول الأتحاد.