مشاركة قوية لقرية منيل جويدة بالمنوفية في انتخابات الرئاسة

شارك عددا كبير من أهالي قرية منيل جويدة بمركز أشمون، التابعة لمحافظة المنوفية، في مسيرة تجوب شوارع القرية لحث المواطنين علي الخروج و التصويت في أنتخابات الرئاسة المصرية 2024م.

كما قام شباب القرية بتنظيم حملة لـ طرق الأبواب للتعريف بـ أنتخابات الرئاسة و الحقوق الدستورية للمواطنين وان ذلك يخلل صور مضيئة ومشرفة تعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى في اختيار رئيسهم للفترة القادمة.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على انتظام سير العملية الانتخابية بكافة أرجاء المحافظة وتوافد مسيرات حاشدة في اليوم الثالث والأخير لجموع الناخبين بمختلف الفئات العمرية من أبناء وأهالي شعب المنوفية على صناديق الاقتراع بكافة اللجان الإنتخابية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الإنتخابي.



وأشار أبو ليمون إلى أن الإقبال الكثيف أمام اللجان الإنتخابية يعكس مدى الوعي السياسي لشعب المنوفية العريق وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري مؤكدين على دورهم الإيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية واستكمالا للتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة ، وأكد المحافظ على أن العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة.