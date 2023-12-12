استمرار توافد أهالي القلج بالقليوبية علي اللجان الانتخابية

قام أهالي مركز ومدينة القلج بمحافظة القليوبية، بحشد من جميع الأعمار والفئات لتنظيم وتسهيل دخول المواطنين للأدلاء بأصواتهم، أمام لجنة الشهيد أحمد راضي، وعلى مدار اليومين الماضيين، أقبال غير مسبوق بالنسبة للمشاركة الجماهيرية بدافع حب الوطن.

مشيرا إلى أن منطقة القلج بكل فئاتها دائما ما تكون في طليعة المشاركين في أي استحقاق وطني.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

