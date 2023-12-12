دورة تدريبية عن تقنيات البيولوجيا في كلية طب الأزهر بنات بأسيوط

أعلن قسم ميكرو بيولوجي بكلية طب الأزهر بنات بأسيوط عن إقامة دورة تدريبية مجانية بعنوان "تقنيات البيولوجيا الجزيئية الأساسية" “Hands on Basic Molecular Biology Techniques” في معمل البيولوجيا الجزيئية، بإشراف الدكتورة إيمان أحمد عبدالرحمن، مديرة المعمل. تستهدف الدورة الطلاب والطالبات والباحثين في كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة، وستقام يومي 16 و17 ديسمبر 2023 مجانًا برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين والمشرف على كلية الطب بنات

وتشتمل الدورة علي محاضرات نظرية وتدريب عملي علي الموضوعات الآتية أسس البيولوجيا الجزيئية Basics of molecular biology وطرق استخلاص الحامض النووى Methods of DNA extraction وتفاعل البلمرة المسلسل Polymerase chain reaction "PCR" والفصل الكهربي Gel electrophoresis وطرق تحليل الجل Gel analysis

يسعى المعمل إلى توفير فرصة للطلاب والطالبات والباحثين في الكليات المختلفة لاكتساب المهارات الأساسية في مجال تقنيات البيولوجيا الجزيئية. تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالتقنيات الأساسية في علم الجزيئات الحيوية وتأهيلهم لاستخدامها بشكل صحيح في أبحاثهم العلمية.

سوف تشمل الورشة التدريبية على عدة محاضرات نظرية تغطي المفاهيم الأساسية للتقنيات الجزيئية، بالإضافة إلى توضيح الأدوات والمعدات المستخدمة في المجال. سيتمكن المشاركون من تطبيق هذه التقنيات بشكل عملي من خلال القيام بعدة تجارب وتمارين في المعمل.

تعتبر التقنيات الجزيئية أساسية في مجالات عديدة من البحث العلمي مثل علم الأحياء الجزيئية والوراثة والأمراض الجينية. لذا، يعتبر اكتساب هذه المهارات ضروريًا للأشخاص الذين يرغبون في متابعة مسيرة علمية ناجحة في هذه المجالات.

توفر هذه الدورة فرصة للمشاركين للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في المجال، بما في ذلك تقنيات استخراج الحمض النووي وتضخيمه وتحليله باستخدام التقنيات الجزيئية.

إن تنظيم هذه الدورة برعاية جامعة الأزهر يؤكد التزام الجامعة بتطوير المعرفة العلمية وتقديم التدريب المتخصص في مجالات البحث المختلفة. يعتبر هذا الإعلان فرصة مهمة لكل طالب وطالبة وباحث وباحثة في الكليات المشاركة للاستفادة من الدورة المجانية وتعزيز معرفتهم وخبراتهم في مجال البيولوجيا الجزيئية.