برلماني: خروج الملايين للتصويت بانتخابات الرئاسة تأكيد أن دولة يونيو باقية وقوية ومتماسكة

وصف النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إقبال ملايين المصرين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بالمشهد التاريخي والوطني الذي يصل إلى حد الاعجاز. ففي عز الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، احتشد الملايين في الشوارع لإنجاح عرس الديمقراطية والانتخابات الرئاسية في مصر، عن ايمان كامل بان الانتخابات فرصة للوطن ولا تتكرر إلا كل سنوات.

ولفت د. حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، بخروج الجميع للنزول والتصويت في الانتخابات والشباب والشيوخ والمرأة التي كان لها ولا يزال دور فاعل في انجاح مختلف الاستحقاقات الدستورية والوطنية.

وأشار وكيل صحة الشيوخ، أن تصويت المصريين بنسبة تفوق ال50% من إجمالي عدد الناخبين رسالة لأعداء الخارج بأن دولة 30 يونيو االتي طهرت مصر من الارهاب والفوصى لا تزال باقية وقوية، والجميع يدافع عن مدنية مصر والجمهورية الجديدة.

وأضاف د. خضير، أن مشهد تدفق ملايين المصريين في كل المحافظات طوال أيام الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد وعي المصريين باللحظة الفارقة التي يمر بها الوطن . لافتا أن حرب غزة كانت جرس انذار بأن وحدة الوطن هى الطريقة الوحيدة للابقاء عليه قويا متماسكا. فالمنطقة تضربها الفوضى.

واختتم بالقول، أن ما تحقق في مصر من انجازات ضخمة طوال السنوات الماضية كان ولا يزال حافزا أن الحكم الرشيد الذي مثله الرئيس السيسي قادر عى انتشال البلد من أزمتها، وبقاء الأمن ودوام الاستقرار والتنمية الشاملة للجميع.