عاجل
حملة عبد السند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

لتدريب 40 من خريجي الحاسبات والمعلومات على العمليات المصرفية..

«بيت الزكاة والصدقات» يوقِّع بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصري

وقع بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي، لتدريب 40 من خريجي جامعة الأزهر في جميع المحافظات من كليات الهندسة تخصص برمجيات أو حاسب آلي في إطار مبادرة تدريب من أجل التوظيف التي يتبناها بيت الزكاة والصدقات.

txt

نهضة العلماء بإندونيسيا يتبرع لـ«بيت الزكاة والصدقات» للمشاركة في دعم فلسطين

txt

شيخ الأزهر للعاملين بـ«بيت الزكاة»: استمروا في تجهيز قوافل حملة «أغيثوا غزة»

أوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2023م، أن الدورة التدريبية ستنطلق تحت عنوان «مبادئ العمليات المصرفية» وتستهدف تدريب خريجي الجامعات في تخصصات هندسة البرمجيات والحاسب الآلي، ممن لا يجدون وظائف لا تناسب تخصصاتهم؛ وذلك لرفع مهاراتهم في ذلك التخصص.

تدريب الخريجين على مبادئ العمليات المصرفية

أضاف البيان أن الدورة التدريبية تستهدف تدريب الخريجين على مبادئ العمليات المصرفية، وستكون الدورة متكاملة في البرمجيات الأساسية في صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتستمر الدورة على مدار 4 أسابيع متتالية، يتدرب فيها الخريجون على مبادئ العمليات المصرفية، وأحدث نظم البرمجـة ((Java Script.

ومن المقرر أن تتيح هذه الدورة فرص عمل لهؤلاء الخريجين في مجال العمل المصرفي، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي، وهذه المبادرة مقدَّمة من بيت الزكاة والصدقات المصري (مجانًا) للخريجين.

الجريدة الورقية