التجديف يواصل مشاركته في الانتخابات الرئاسية

حرص لاعبو المنتخب الوطني للتجديف على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة انتخابية بمدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالدقي.

تجمع اللاعبون المشاركون في الانتخابات الرئاسية في هذه اللجنة بالتزامن مع مشاركتهم في التدريبات والاستعدادات للبطولات القادمة.

كما شارك اللواء محمد نور سالم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى للتجديف وحرمه االسيدة إلهام جمال الدين في العملي الانتخابية بأصواتهم.

اللجنة الانتخابية: مدرسة التربية الفكرية بالهرم

تعكس هذه الخطوة رغبة اللاعبين في المساهمة في تشكيل مستقبل البلاد والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات الهامة.

يتكون فريق المنتخب الوطني للتجديف من عدد من اللاعبين الموهوبين والمتميزين في هذه الرياضة المتميزة. من بين اللاعبين الذين شاركوا في عملية التصويت في مدرسة الأورمان الثانوية للبنات بالدقي: ياسين محمد، عبد الرحمن مجدي، جمال ايمن، عبدالرحمن سعد، عمر عصام.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للتجديف حقق نجاحات متميزة في البطولات الدولية خلال السنوات الماضية.

تعكس مشاركة لاعبي المنتخب الوطني للتجديف في الانتخابات الرئاسية رغبة الشباب الرياضي في تحمل مسؤوليتهم المجتمعية والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية لاختيار قادة البلاد.

يعكس هذا النشاط الذي قام به لاعبو المنتخب الوطني للتجديف إرادتهم في تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي في المجتمع، ويعكس أيضًا رؤيتهم الشاملة للمستقبل ورغبتهم في تطوير البلاد في مختلف المجالات.

وتواجد الكابتن محمد علاء قوطة لاعب المنتخب الوطني للتجديف والمؤهل لأولمبياد باريس 2024 للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الاورمان الثانوية للبنات بالدقي.