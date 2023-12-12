لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط تفتح أبوابها أمام الناخبين في ثالث أيام الانتخابات

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث على التوالي والاخير وذلك وسط إقبال كثيف من الناخبين على اللجان.

وتشهد اللجان الانتخابية بقرى ومراكز محافظة أسيوط، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية توافد المئات من المواطنين، بينهم شباب وسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مسيرات حاشدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية واستقرار البلاد.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط في 15 لجنة عامة، مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة من لهم حق التصويت فى الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وتم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.