العاهل الأردني يتوجه إلى مدريد وجنيف في زيارة عمل لوقف الحرب على غزة

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، إلى مدريد وجنيف، في زيارة عمل.

وذكر الديوان الملكي في بيان اليوم أن الملك عبدالله الثاني سيلتقي في مدريد بالملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز؛ لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وفي جنيف، يلقي الملك عبدالله الثاني، غدا الأربعاء، كلمة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

ك ف

