طلاب جامعة أسيوط يشاركون بالحضور في عرض مسرحي لمحاربة الفكر المتطرف

شارك عددا من طلاب وطالبات جامعة أسيوط؛ بالحضو في عرض مسرحي مميز (ليلة القتلة) الذي قدمه فنانو مسرح الطليعة، التابع لوزارة الثقافة، على مسرح قصر ثقافة محافظة أسيوط؛ ضمن عروض مسرح "المواجهة، والتجوال"؛ التي تنظمها وزارة الثقافة في عدد من المحافظات؛ بهدف نشر الوعي، ومحاربة الفكر المتطرف داخل المجتمع المصريوبالتعاون مع وزارة الثقافة، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع وزارة الثقافة، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مؤكداً: إن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة، والفنون عامة، والمسرح خاصة؛ كونه جامعا للفنون، وله دور فعال في تكوين جيل واع، يمتلك فكراً نقدياً متميزاً؛ يكشف الزيف، والفكر المنحرف، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز التفكير النقدي لمواجهة الفكر المتطرف، وفتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية؛ لصقل مواهب الطلاب، وإبداعاتهم، والتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم في مختلف المجالات؛ من أجل تنمية شخصياتهم، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

يأتي تنظيم الزيارة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أحمد عمر سليم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ممثلاً لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذة مها حسن مدير إدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين برعاية الشباب.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل الجامعة، والمشاركة في أنشطة خارج الجامعة، بالتعاون مع الهيئات المختلفة، والتي تتنوع بين الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والفنية، والعلمية، والرياضية؛ بهدف بناء جيل واعٍ ، وصالح، وقادر على بناء وطنه.

جدير بالذكر، أن وزارة الثقافة سوف تستكمل عروضها على مسرح قصر ثقافة أسيوط؛ بعرض مسرحي جديد يومي ٤ و ٥ من فبراير القادم؛ بحضور طلاب جامعة أسيوط.