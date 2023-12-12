أكبر معمر بالشرقية 102عام يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

شارك يوسف أسعد يوسف، اكبر معمر بالشرقية، والذي يبلغ من العمر 102 عام، في الانتخابات الرئاسية، وقام بالإدلاء بصوته في لجنة الشهيد أحمد وحيد بمدينة الزقازيق.

وقال عم يوسف، جئت أشارك في الانتخابات مثلما شاركت في جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة، واتمني من الجميع النزول والمشاركة فى العرس الديمقراطي.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 1016 لجنة فرعية.