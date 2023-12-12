مدير إدارة عابدين التعليمية تتفقد سير الانتخابات برمسيس

تفقدت الدكتورة سامية علام، مدير ادارة عابدين التعليمية، اللجان الانتخابية بمنطقة رمسيس صباح اليوم الثلاثاء آخر أيام الانتخابات الرئاسية للاطمئنان على سير التعليمية وعدم تلقى أي شكاوى تعرقل الانتخابات.



وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد حتى اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.



وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.