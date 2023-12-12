محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد المالية بشرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية

وقدم مدير المديرية، المالية خالص التهنئة وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والازدهار وذلك نيابة عن الدكتور محاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وذلك بمناسبة حصول محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب" بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ليكون سيادته منارة ويقتدي بها شباب مصر في سبيل طلب العلم وإثبات الذات

وحضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأشاد اللواء دكتورخالد فوده، بالدورالذي تقوم به وزارة المالية على أرض محافظة جنوب سيناء في احكام الرقابة على الموازنة العامة للدولة وأكد خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء في مجال التعاون المشترك لتنفيذ خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.