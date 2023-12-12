الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اليوم.. قوافل حياة كريمة تصل قرية أبو رماد جنوب البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

 تصل اليوم الثلاثاء، قوافل حياة كريمة محطتها الرابعة   بقرية أبو رماد التابعة لمدينة  حلايب  جنوب محافظة البحر الأحمر  وتستمر بها اليوم الثلاثاء  وغدا الاربعاء  12و13ديسمبر

 وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر   ديسمبر  الجارى قد انطلقت يوم  الأربعاء الماضى  من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب و واسسنغرقت يومين الأربعاء والخميس وتم الكشف الطبى على 607مواطنا  ومنها إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير  و استقرت بها الجمعة و السبت 8و9 ديسمبر وتم الكشف الطبى على 241 مواطنا، ومنها إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير، واستقرت بها الأحد والاثنين  10و11ديسمبر.

  تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق اليوم 
  الثلاثاء وغدا الأربعاء  12و13ديسمبر  ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين الخميس والجمعة  14و15 ديسمبر  ثم بعد ذلك  تنتقل الى قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين السبت  والأحد 16و17 ديسمبر ثم العودة إلى الشمال  إلى  مدينة مرسى علم وتبدا عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم  يومى الاثنين  والثلاثاء  18و19ديسمبر ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى  الأربعاء و الخميس  20 و21
 وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.


ومن  جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد  2256 حالة  خلال شهر نوفمبر  حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179  حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177  حالة.
 وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

قوافل حياة كريمة 

 

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