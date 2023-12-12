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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كباب اللحم على الطريقة الإيرانية وتمتعي بمذاق خاص

كباب إيراني
كباب إيراني

يرغب البعض في الاطلاع على ثقافة البلاد الآخرى، ومعرفة أكلاتهم التي تميز بلادهم ولمستهم الخاصة على الأكلات، لذا نقدم لك طريقة عمل كباب اللحم علي الطريقة الإيرانية.

طريقة عمل كباب اللحم بالطريقة الإيرانية

المقادير

- لحم العجل : 500 غراماً (مفروم) 

- البصل : 1 حبة (مفروم) 

- طماطم : 4 حبات (مفروم) 

- البيض : 1 حبة 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 

- سماق : ربع ملعقة صغيرة 
 

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم، والبصل، والطماطم، والبيض، والملح، والفلفل الأسود، والسماق.

اعجني المكونات جيداً بيديكِ، حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم ضعي اللحم المفروم في وعاء في الثلاجة لحوالي ساعتين حتى يتماسك الخليط.

اصنعي كرات متساوية الحجم من خليط اللحم، ثم افرديها على أسياخ الشوي.

ضعي الأسياخ على المشواة أو الجريل، مع التقليب من وقت إلى آخر حتى تتحمر من جميع الجهات، ثم قدمي الكباب ساخناً.

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