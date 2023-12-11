توقعات بمشاركة كاسحة غدًا في الانتخابات تفوق اليومين الأول والثاني

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة أمر متوقع رغم كل التقديرات النظرية التي توقعت عكس ذلك، موضحًا: "أعتقد أننا أمام سيناريو يرسم وجه الحياة الجديدة في مصر في المشاركة بالعملية السياسية".

وأضاف فهمي، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعتقد أن المشاركة في اليوم الثالث ستكون أكثر من اليومين الأول والثاني، أما نسبة الـ45% فهي تعبر عن مؤشرات مهمة في أنماط التصويت، جزء منها مرتبط بالتصويت للمستقبل ولبرنامج وطني طوال السنوات المقبلة بالإضافة إلى رغبة المصريين في استمرار حالة الزخم السياسية".

وتابع، أنّ هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظروف استثنائية من حيث حرص المواطن على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم لأعلى منصب في الدولة المصرية وهو ما يؤكد ذكاء المصريين، لافتًا إلى أن المشاركة شملت المنظومة الاجتماعية المصرية كاملة، فقد شاركت شرائح المجتمع المصري المختلفة بدرجات أو أخرى، وبالتالي، فإن أنماط التصويت تتجه إلى الخريطة الانتخابية بأكملها.