حصاد اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة بالأقصر.. وطلاب المدارس يزينون اللجان بأعلام مصر

شهد اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024م في الأقصر، توافدًا كبيرًا للناخبين على لجان الاقتراع، وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي أمام اللجان.

وفي إسنا بجنوب المحافظة، ضرب الأطفال الصغار طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، أروع الأمثلة في المشاركة الانتخابية من خلال اصطفافهم بأعلام مصر، أمام اللجان الإنتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في ثاني أيام إنتخابات الرئاسة 2024.

وشهدت مدينة إسنا مشاركة طلاب معهد التمريض في الانتخابات الرئاسية، من خلال تجمعهم أمام المقر الانتخابي، مرتدين الزي الرسمي للمعهد؛ للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وشارك أئمة وخطباء مساجد إسنا التابعبن لإدارة أوقاف إسنا بجنوب الأقصر، في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية المشتركة، في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات، إدلاء محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، بصوته بلجنة الوافدين بطيبة، كما أدلى صوته بذات اللجنة الدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، فيما أدلى الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بصوته في لجنة عمار بن ياسر.

وشهدت لجنة رقم 10 بمدرسة التحرير الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية، إقبالًا كبيرًا عقب استئناف عملية التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة، خلال الفترة المسائية، وسط عملية تأمين مشددة بمحيط اللجنة.

وتوافد الناخبون والناخبات على اللجنة؛ للإدلاء بأصواتهم، وسط زغاريد ومبارزة بالعصا على أنغام المزمار، ومن المعروف أن لعبة التحطيب، من الألعاب المنتشرة بالصعيد، ويتم مزاولتها في الموالد بشكل خاص.