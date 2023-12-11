محافظ القاهرة: غلق لجان الانتخاب بالعاصمة فى موعدها وغرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق لجان الإنتخاب بالعاصمة فى موعدها وذلك بعد انتهاء اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية والتى تجرى خلال أيام 10 ، و11 ، و12 ديسمبر الجارى عدا 19 لجنة بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بهم بناء على رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين .



وسيتم استمرار العمل بهذه اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها 3 لجان بالأسمرات، و8 لجان بالمنطقة الشرقية بالمرج وشرق مدينة نصر ، وعدد من لجان الشروق وشبرا، وروض الفرج.



جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وممثلى كافة الجهات المعنية بالانتخابات .

الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت فى كافة أحياء القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليومين الأول والثانى شهدا توافد كثيف من المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .



وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة .



وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم علي التعبير عن رأيهم فى إختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال غدًا .

الجدير بالذكر ان اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة،شهدت لليوم الثاني علي التوالي، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن استمرار توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .