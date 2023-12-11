الصباحي: لم نرصد اي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

قال عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، إن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أي خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.



وأكد الصباحي أن نسب الإقبال في تزايد وهو مارصدته الغرفة أمس واليوم.

وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحملة ستواصل غدا الثلاثاء، ثالث أيام التصويت متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بكافة المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.



ولفت مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التى تتابع كل تفاصيل العملية الانتخابية غدا.