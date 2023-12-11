مد فترة التصويت في 25 لجنة انتخابية على مستوى القاهرة بسب كثافة إقبال الناخبين

قررت اللجان المختصة، منذ قليل، مد فترة التصويت في 25 لجنة انتخابية على مستوى القاهرة ، وذلك بسبب تواجد كثافة إقبال من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس الأحد، ويستمر حتى غدًا الثلاثاء.

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة ،إقبال مكثف من الناخبين في مختلف أرجاء العاصمة، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العرس الانتخابي الديموقراطي والاستحقاق الدستوري وسط أجواء احتفالية مبهجة ،وأصطف الناخبون في طوابير طويلة للمشاركة للمشاركة والحرص على مصلحة الوطن واختيار رئيس مصر القادم.

في مشاهد حضارية مليئة بأجواء الفرحة والسعادة ،توافد الشباب والسيدات إلى اللجان ،ودخولهم إلي الصناديق الانتخابية، للتعبير عن رأيهم بكل حرية دون أي معوقات، مع استمرار توافد المواطنين من إختلاف فئاتهم العمرية للمشاركة في العرس الانتخابي على مدار اليوم.

كانت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد 10ديسمبر، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية تنتهي غدا الثلاثاء 12ديسمبر، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.