محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية

قال محمد الكردي، منسق عام محافظة الجيزة بحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية شهد إقبالا متزايدا في اليوم الثاني بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن بعض اللجان وصلت فيها الطوابير لأكثر من 3 كيلو.



وأشاد الكردي بمستوي التنظيم في اليوم الثاني وحيادية أجهزة الدولة وحسن التنظيم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنه يتوقع وصول نسب التصويت إلى مستويات أعلى في اليوم الثالث.



وأضاف أن مناديب المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة منتشرين بكثافة أمام اللجان الانتخابية.