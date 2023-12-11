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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قبيل إغلاق اللجان.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بلجنة الحرية في الأقصر

لجان الإنتخابات الرئاسية
لجان الإنتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية في الأقصر، إقبال وتوافد من جانب الناخبين.

ورصدت عدسة الوفد، إقبال كبير للسيدات على لجنة الحرية الابتدائية بوسط المدينة؛ للإدلاء بأصواتهن، خلال الساعة الأخيرة قبل حلول موعد  إغلاق اللجان، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024م.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري،  حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة،  موزعين على  اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين،  وهم:  لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد،  ولجنة مركز طيبة،  مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية،  ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

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