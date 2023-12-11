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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس ترفض طلب إسرائيل بزيارة الصليب الأحمر للأسرى

كتائب حماس
كتائب حماس

أعلنت حركة حماس رفضها طلب إسرائيل، بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى و الرهائن لدى كتائب القسام.

 

وأكدت كتائب القسام، اليوم الإثنين، في بيان عبر تليغرام: “حركة حماس ترفض الطلب الصهيوني بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والرهائن لدى كتائب القسام”.

 

وكان وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أعلن أن قواته تواصل العمل حتى تحرير كل المحتجزين في غزة، مطالبا الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين والعمل على إعادتهم إلى إسرائيل.

 

وأضاف غالانت، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن «هناك مقترحات لهدن إنسانية في غزة ونقوم بدراستها».

 

وأضاف وزير جيش الاحتلال أن “مقاتلي حماس يتعرضون لضغط كبير، وأن عددا كبير منهم استسلم لقواتنا، وسنواصل العمل حتى تفكيكهم في خانيونس كما فعلنا في شمال غزة وأن إسرائيل تخوض حربا صعبة وستنتصر فيها على حركة حماس".

 

وتابع “مصير قادة حركة حماس محتوم، فإما أن يستسلموا وإما الموت وأن جيش الاحتلال يحقق تقدما في القتال، ويحاصر مواقع لحركة حماس في جباليا والشجاعية في قطاع غزة”.

 

 

 

 

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