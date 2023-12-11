اغلقت الان لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة بعد فتحها صباح اليوم في التاسعة صباحًا من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقد فتحت في التاسعة صباحا بالأمس لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

غلق لجان منطقتي المنيل ومصر القديمة في ثاني يوم للانتخابات الرئاسية

غلق لجان منطقتي المنيل ومصر القديمة في ثاني يوم للانتخابات الرئاسية

غلق لجان منطقتي المنيل ومصر القديمة في ثاني يوم للانتخابات الرئاسية

غلق لجان منطقتي المنيل ومصر القديمة في ثاني يوم للانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.