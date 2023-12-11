"طول عمرها بتتضرب".. فلسطين تضع رامي صبري في مرمى الانتقادات

في الوقت الذي دعا فيه العالم لإضراب شامل من أجل إيقاف نزيف الدماء فى قطاع غزة والذي يتعرض إلى قصف مستمر من قبل الكيان الصهيوني منذ 60 يومًا حتي الآن، أدى إلى استشهاد 18 ألف فلسطيني كان الأغلبية الأكبر من الأطفال والنساء، إلا أن الفنان رامي صبري كان له رأى آخر.

رامي صبري يشعل أزمة جديدة مع الجماهير

ظل الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين وما تتعرّض له من إبادة جماعية وحزن العالم على ما يحدث في غزة، وإلغاء عدد كبير من النجوم حفلاتهم وأعمالهم، كان الفنان رامي صبري يرد على انتقادات الجمهور للفنانين الذين يواصلون تصوير أعمالهم الفنية وتسجيلها حتي يومنا هذا.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو في حمام السباحة، في محاولة منه لاستفزاز الجماهير وفقًا لما قاله المتابعين، وقال المطرب المصري :" بشوف تعليقات لما باجي انزل فيديو الأسبوعين اللي فاتوا على حفلات حضرناها بشوف تعليقات غريبة مش فاهم وإنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب إحنا أكيد مع فلسطين وضد الضرب وضد الناس اللي بتموت".

رامي صبري: مش هتقف على شغلنا ونفضل قاعدين ناكل ونشرب

تابع رامي صبري رسالته لمنتقدي إحيائه حفلات في ظل الظروف التي تمر بها غزة قائلًا :"لكن مش هتقف على شغلنا ونفضل قاعدين ناكل ونشرب وننام واللي بيكتب كده بيكتب على أساس إيه دا شغلنا وكاتبين عقود إنترناشونال ومش عقود صغيرة نقدر إننا منشتغلهاش مش عايزنا نعمل حفلات ومش عايزنا نغني دا شيء غريب، بزعل لما بلاقي الناس بتفكر كده لكن معنديش حل".

رامي صبري

وأضاف :" فلسطين بتضرب من قبل ما إحنا نيجي في الدنيا يعني نعمل إيه أه لازم نقف ونعمل اللي علينا وممكن نغني وندفع فلوس ليهم ونتضامن لكن نوقف شغلنا هنعمل إيه؟ هل إنت مش بتتفرج على الماتشات اللي شغاله مش بتدفع فلوس تروح تتفرج في الاستاد على الزمالك والأهلي مش بتتفرج على ليفربول ومحمد صلاح، مش بتخرج وتعيش حياتك؟ طيب بتخرج ليه طالما فلسطين بتضرب وبتموت يعني هنموت إحنا كمان".

رامي صبري

وأختتم رامي صبري كلامه: "مش موضوع رزق مفيش حاجة في المزيكا اسمها كده إحنا كاتبين عقود وشروط جزائية كبيرة، هل نقف عشان نبقى كويسين من وجهة نظركم مش دا التضامن، ما ممكن نعمل حفلة وادفع عائدها لفلسطين، قضية فلسطين مش هتقف لو أنا بطلت غناء".