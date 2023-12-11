عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر حماس ترفض طلب إسرائيل بزيارة الصليب الأحمر للأسرى
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم بين غزة ومصر لتفتيش قوافل المساعدات

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت

قال مكتب القائم بأعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه سيتم فتح معبر كرم بو سالم بين غزة ومصر لتفتيش قوافل المساعدات وإدخالها إلى القطاع.

وقال المكتب في بيان نشر عبر منصة "إكس" : "قمنا بتوسيع قدراتنا للإجراء التفتيش اللازم لقوافل المساعدات المقدمة إلى غزة، وبالتالي سيتم فتح معبر كرم أبو سالم ما سيضاعف عمليات التفتيش وبالتالي حجم المساعدات التي ستدخل القطاع،

وأضاف البيان: "لكن حتى اللحظة ما تزال المساعدات عالقة على المعبر، وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، فالمساعدات موجودة والناس بحاجة إليها".

وذكرت قناة "إن بي سي" يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن إسرائيل وافقت على فتح معبر كرم أبو سالم، للتفتيش والتحقق من المساعدات الإنسانية.

 

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا وأكثر من51 ألف جريح.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

 

مواد متعلقة

وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئول أممى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الرواندي الأوضاع في الشرق الأوسط والساحل

الخصاونة: موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير

ممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة: إغاثة غزة لم تتم دون حكومة مصر

العاهل الأردني يشيد بدور مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

الخارجية الفرنسية: نتابع الوضع في باب المندب وندعو لتجنب أي تصعيد إقليمي

العراق يؤكد ضرورة تفعيل اتفاقية المشاورات مع قبرص وإنشاء لجنة للصداقة البرلمانية

روسيا تدعو لضرورة وقف الأعمال القتالية وإيجاد حل لجميع المشكلات في غزة
الجريدة الورقية