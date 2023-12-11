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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فيديو| إقبال كبير بلجنة التحرير الثانوية بالأقصر.. وناخبون يتبارزون بالعصا على أنغام المزمار

لجان الإنتخابات الرئاسية
لجان الإنتخابات الرئاسية

شهدت لجنة رقم 10 بمدرسة التحرير الثانوية المشتركة، إقبالًا كبيرًا عقب استئناف عملية التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة، خلال الفترة المسائية، وسط عملية تأمين مشددة بمحيط اللجنة.
وتوافد الناخبون والناخبات على اللجنة؛ للإدلاء بأصواتهم، وسط زغاريد ومبارزة بالعصا على أنغام المزمار، ومن المعروف أن لعبة التحطيب، من الألعاب المنتشرة بالصعيد، ويتم مزاولتها في الموالد بشكل خاص.

في سياق آخر، كان اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، قد أجرى جولة تفقدية بلجان مركز ومدينة إسنا، جنوبي المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024م.

واطمأن مدير الأمن على انتظام عملية التصويت، من خلال المرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية؛ للتأكد من انتظامها.

و شدد مدير  الأمن  على  سرعة تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة؛  لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

 

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