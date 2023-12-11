سميرة أحمد تشيد بدور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالمشاركة بالانتخابات

أشادت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بجهود المجلس القومي للمرأة تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وما قدمه من حملات لنشر التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وحثها على الإدلاء بصوتها، موضحه أن الجهد الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة أمر عظيم، وله نتائج إيجابية كبيرة على حجم مشاركة المرأة في الانتخابات.

وأعربت الفنانة سميرة أحمد خلال تصريحاتها لنشرة أخبار المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بمشهد وحجم المشاركة والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية خاصة المرأة التي حرصت على المشاركة في الانتخابات واصطحاب أطفالها أثناء مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات.

لافته أن المشاركة بقوة في هذه الانتخابات واجب وطني على كل امرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية.

وأدلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في ثاني أيام التصويت في الانتخابات، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.