الليرة التركية تسجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار

لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات جلسة ، اليوم الاثنين 11 ديسمبر، وتراجعت إلى 29 ليرة مقابل الدولار.

الليرة التركية

وهبطت الليرة التركية 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو وعين محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5% إلى 40%.

الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الأميركية واجتماع "الفيدرالي"

الدولار

استهل الدولار تداولات خلال تعاملات، اليوم الاثنين، على ارتفاع، ومن المرجح أن تحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأخير لهذا العام بشأن السياسة النقدية حركة الدولار خلال الأسبوع، بينما أثر تزايد الضغوط الانكماشية في الصين على اليوان.

ارتفع الدولار الأميركي مجددا فوق 145 ينا مسجلا 145.62 ين، متراجعا عن انخفاضه الحاد مقابل العملة اليابانية نهاية الأسبوع الماضي مع تزايد الرهانات على أن سياسة أسعار الفائدة شديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي قد تقترب من نهايتها.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.25425 دولار واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2504 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين انخفض معدل البطالة إلى3.7% مما يؤكد مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم ويتحدى التوقعات بإقرار بنك الاحتياطي الاتحادي خفضا وشيكا في أسعار الفائدة اعتبارا من أوائل العام المقبل.

ودفعت هذه الأرقام المتداولين للتراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة، إذ يميل الكثيرون الآن نحو توقع أن يبدأ هذه الخطوة في مايو بدلا من مارس .

وارتفع اليورو 0.07% إلى 1.0768 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى سجله في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة عند 1.07235دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى 104.03 نقطة.

وارتفع المؤشر أكثر من 0.7% الأسبوع الماضي معوضا خسائر امتدت لثلاثة أسابيع.

ويتحول التركيز حاليا نحو بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غدا إذ تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار المستهلكين على أساس سنوي، يليها قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بشأن السياسة النقدية المقرر يوم الأربعاء بعد اجتماع لمدة يومين.

وتراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في الأسواق المحلية والخارجية اليوم الاثنين مسجلا 7.1833 للدولار.