لليوم الثاني.. تزاحم على لجان اقتراع منطقة المنيل في الانتخابات الرئاسية

يتوافد المئات المواطنين في منطقتي المنيل ومصر القديمة حتى الان على لجان الاقتراع والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، للبوم الثاني على التوالي.

ويتصدر المشهد الانتخابي اليوم باللجان الشباب وكبار السن، فقد حرص المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، وسط فرحة من الجميع على الأغاني الوطنية.

وقد فتحت اليوم لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة، حيث توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم الباكر، وهو ثاني أيام الانتخابات.

إقبال كثيف في اليوم الأول

وشهدت لجان اقتراع منطقة المنيل ومصر القديمة، إقبال كثيف في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، واحتل الشباب والسيدات وكبار السن المشهد الانتخابي منذ صباح اليوم الباكر.

هذا ويصوت أبناء مصر منذ أمس الأحد بمنطقتي المنيل ومصر القديمة على الأغاني الوطنية، وسط تفاعل وفرحة من الناخبين.

وقد فتحت في التاسعة من صباح الأحد لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.