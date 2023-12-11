مسيرة حاشدة لطلاب جامعة دمنهور للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور مسيرة حاشدة للطلاب؛ للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف الدكتور إلهامى ترابيس – رئيس الجامعة .

وتقدم المسيرة منتسبو الجامعة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة والإداريين ،والمئات من طلاب كليات الجامعة.

وانطلقت المسيرة من أمام المجمع النظرى للكليات ، إلى مقر لجنة الوافدين بمدرسة الأبعادية الثانوية، للإدلاء بأصواتهم، رفع شباب الجامعة خلال المسيرة علم مصر؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والفعالة وللإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري و واجبهم الوطني.

وأشاد رئيس الجامعة، بوعي أبناءه الطلاب، بالإصطفاف لدعم ممارسة حقوقهم الديمقراطية ، فى الإنتخابات الرئاسية بالمشاركة الكثيفة الفعالة ، والتي لم تتوقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمساعدة العديد من الناخبين مثل كبار السن وذوي الهمم ، بتواجدهم أمام المقار الإنتخابية ، لتذليل كافة الصعاب في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين إلى مقر لجانهم الإنتخابية ، مؤكدا أن تلك الإيجابية تعكس الدور الفعال الذى يمارسه طلاب جامعة دمنهور في تنميه الوعي المجتمعي والثقافى وجعلهم سفراء للجامعة في المجتمع المدنى .