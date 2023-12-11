مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، مباراة الهلال والتعاون اليوم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك السعودي) للموسم 2023-2024، حيث يستعرض الهلال مهاراته أمام التعاون، وذلك على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، وجرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين في بداية نوفمبر الماضي، معلنة عن أربع مواجهات مثيرة، حيث يلتقي الفيصلي مع الاتحاد، وأبها مع الخليج، والشباب مع النصر، بينما يلتقي الهلال مع التعاون.

ضرب الهلال موعدا مثيرا مع التعاون ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي 2024 وكان الهلال تأهل إلى دور الـ8 عقب فوزه في دور الـ16 على فريق الحزم 3-0. بينما وصل التعاون لنفس الدور بالفوز على الوحدة 2-0 في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويسعى الهلال لمواصلة مسيرة اللاهزيمة في جميع المسابقات وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي وعدم ترك فرصة لمفاجآت التعاون.

وبدوره يسعى التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي 2024 ويقدم مستويات رائعة.

تأهل الهلال إلى دور الثمانية بعد تحقيقه فوزاً بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب الحزم، أما التعاون، فقد تأهل بنجاح من خلال تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مباراته ضد الوحدة، وذلك على أرضية ملعب نادي التعاون الجديد، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والتعاون مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة 4:45 بتوقيت مصر والساعة 5:45 بتوقيت السعودية.

أما التعاون فقد تخطى دور الـ 16 عبر بوابة الوحدة بانتصار بهدفين دون رد على ملعب ستاد نادي التعاون الجديد وتبقى الإشارة إلى أن الهلال لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم في أي مباراة رسمية حتى الآن.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والتعاون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

في هذا التقرير سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون وكيفية مشاهدة البث المباشر لها وأكثر من ذلك.

موعد مباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويواجه فريق الهلال نظيره فريق التعاون اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.