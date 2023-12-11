يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين.. كورة لايف

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين.. كورة لايف، حقق نادي الهلال السعودي الفوز بهدفين مقابل هدف على فريق الطائي وذلك في منافسة شرسة من منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي، كما يستضيف الهلال اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر لعام 2023 نظيره فريق التعاون وذلك في منافسة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وارتفعت معنويات فريق الهلال السعودي بعد الفوز الأخير، ويذكر أن قرعة الدور ربع النهائي لهذه البطولة الشهيرة أقيمت في بداية شهر نوفمبر الماضي وكانت النتيجة 4 مواجهات بين كلا من الفيصلي مع الاتحاد وفريق أبها أمام الخليج وفريق الشباب أمام النصر والهلال أمام فريق التعاون .

يخوض الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، مباراة اليوم أمام التعاون، بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزًا غاليًا، بهدفين مقابل هدف على نظيره الطائي في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن، ويسعى لتخطي التعاون والتأهل للدور التالي ببطولة كأس الملك، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير.

أما التعاون صاحب المغامرة اللافتة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يمني نفسه تحقيق مفاجأة يواصل بها مشواره لأبعد نقطة في البطولة.

ويستقبل الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره التعاون، في قمة تجمع بينهما لحساب ربع نهائي كأس الملك 2024.

كانت مباراة الفريقين في الدوري السعودي مثالًا على المتعة والإثارة، حيث ظلّت معلقة حتى الأمتار الأخيرة إلى أن نجح "الموج الأزرق" في اقتناص الفوز في آخر 10 دقائق.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والتعاون عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والتعاون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بطولة كأس الملك من البطولات المحببة بشدة للتعاون، ولطالما فجّر مفاجآت من العيار الثقيل بها، ويأمل في أن يُقصي حامل اللقب هذه المرة رغم ما يبدو من صعوبة واضحة في ظل الحالة المميزة التي تعيشها كتيبة جورجي جيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون اليوم

من المقرر أن تُذاع مباراة الهلال والتعاون اليوم عبر شبكة قنوات ssc sport السعودية، ويمكنكم مشاهدة المباراة بث مباشر عبر قناة ssc sport extra1 بصوت فارس عوض ومدحت شلبي.

التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون

من المتوقع أن يدخل البرتغالي خورخي جيسوس مدرب نادي الهلال بالتشكيلة الاتية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبين نيفيس- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- مالكوم- ميشيل ديلجادو.

الهجوم: سالم الدوسري- ألكساندر ميتروفيتش.