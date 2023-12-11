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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين 11 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2785 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب في مصر

 

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2785 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3182 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2917 جنيها. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2387 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1856 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1591 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1193 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22280 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1992 دولارات للأوقية.

 

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الذهب يتراجع مع ترقب لاجتماعات البنوك المركزية

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 11-12-2023

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

استقرت الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين 11 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.67 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.53  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 181.26  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.98 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,516.88 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,520.63  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.84 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 634.39 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,256.70 ريال سعودي.

 

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