القلق يمكن أن يسبب بكتيريا الأمعاء.. دراسة توضح

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من القلق إلى الانتباه إلى تكوين بكتيريا الأمعاء لديهم، ووجدت الدراسة وجود صلة واضحة بين الجينات المنظمة للعاطفة وميكروبات الأمعاء.

غالبًا ما يتناول الأشخاص الذين يقعون ضحايا للقلق مضادات الاكتئاب والأدوية الأخرى التي تؤثر على الدماغ ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة التي أجرتها جامعة كورك إلى أنه قد يكون من الضروري في كثير من الأحيان استهداف جزء آخر من الجسم، وهو الأمعاء.

ولقد وجد العلماء أن بكتيريا الأمعاء تلعب دورًا مهمًا جدًا في تكوين القلق، تم العثور على منظمات وراثية معينة في الدماغ تسمى microRNAs لها أهمية كبيرة في تطور الاضطرابات العقلية المرتبطة بالقلق، وهذه دراسة أخرى توضح العلاقة بين الكائنات الحية الدقيقة المعوية والصحة الجسدية والنفسية للشخص في السنوات الأخيرة، بدأت شركات الأدوية والصحة في تسويق البروبيوتيك المصمم لتحسين صحة الإنسان ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأمعاء تؤثر على الدماغ ونموه، أو ما إذا كان الدماغ هو الذي يؤثر على الأمعاء.

لقد وجد العلماء أن microRNAs تتغير في أدمغة الفئران الخالية من الجراثيم والتي تم تربيتها في أصداف خاصة محمية من التعرض لأي بكتيريا. وأظهرت هذه الفئران مستويات عالية بشكل غير طبيعي من القلق، وعجز في مهارات التواصل والمهارات المعرفية، والسلوك الاكتئابي.

ووجدت الدراسة أن بكتيريا الأمعاء أثرت على microRNAs في منطقتين محددتين من الدماغ: اللوزة الدماغية، والتي ترتبط عادة بالمعالجة العاطفية، وقشرة الفص الجبهي، التي تلعب دورا هاما في تنمية الشخصية.

يؤكد العلماء على أن اكتشافهم مهم للغاية لأن هذه الرنا الميكروي يمكن أن تؤثر على العمليات الفسيولوجية الأساسية لعمل الجهاز العصبي المركزي في مناطق مثل اللوزة الدماغية وقشرة الفص الجبهي. هذه المناطق هي التي تشارك إلى حد كبير في تطور القلق والاكتئاب، وMicroRNAs عبارة عن تسلسلات قصيرة من النيوكليوتيدات، وهي اللبنات الأساسية للحمض النووي الريبوزي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA)، والتي تتحكم في التعبير الجيني.