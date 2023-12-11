الانتخابات الرئاسية 2024 .. عرس ديمقراطي في قرى كرداسة

شهدت لجان مركز ومدينة كرداسة إقبالاً غير مسبوق للتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بعد أن توافد المواطنين على اللجان من الساعة الثامنة صباحًا وامتدت الطوابير الي خارج المقارالانتخابية.

وتلاحظ المشاركة الكبيرة من الشباب وكبار السن وكان ذلك تحت غطاء أمني مكثف من قوات الشرطة، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسة التي تمتد إلى الغد.

ويشمل مركز كرداسة بمحافظة الجيزة ٢٦ لجنة فرعية موزعة على ١٦ مقراً انتخابيًا وذلك في ٨ قري هي مدينة كرداسة قريه بني مجدول وابورواش وكفر حكيم كومبره وناهيا وبرك الخيام المعتمدية. صفط اللبن ولجوتين للوافيدين بجهاز المنطقه الاستثمارية بأبو رواش.