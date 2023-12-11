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الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية 2024 .. عرس ديمقراطي في قرى كرداسة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت لجان مركز ومدينة كرداسة إقبالاً غير مسبوق للتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بعد أن توافد المواطنين على اللجان من الساعة الثامنة صباحًا وامتدت الطوابير الي خارج المقارالانتخابية.

 

وتلاحظ  المشاركة الكبيرة من الشباب وكبار السن وكان ذلك تحت غطاء أمني مكثف من قوات الشرطة، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسة التي تمتد إلى الغد. 

ويشمل مركز كرداسة بمحافظة الجيزة ٢٦ لجنة فرعية موزعة على ١٦ مقراً انتخابيًا وذلك في ٨ قري هي مدينة كرداسة قريه بني مجدول وابورواش وكفر حكيم كومبره وناهيا وبرك الخيام المعتمدية. صفط اللبن ولجوتين للوافيدين بجهاز المنطقه الاستثمارية بأبو رواش.

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