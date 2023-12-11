مارسيل كولر على أعتاب إنجاز جديد قبل خوض صدام كأس العالم للأندية

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية غدًا الثلاثاء، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

مارسيل كولر:

يخوض السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بطولة كأس العالم للأندية سعيًا إلى تحقيق إنجاز جديد مع الشياطين الحمر، بعد تحقيقه نتائج وأرقامًا مميزة مع الأهلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق، حيث نجح في الوقوف على منصة التتويج خمس بطولات، هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

كولر يسير على خطى موسيماني:

تعد بطولة كأس العالم للأندية التى تحتصنها المملكة العربية السعودية بنسختها الحالية، هى المرة الثانية للسويسري مارسيل كولر على خطى الجنوب أفريقي، موسيمانى المدرب السابق للأهلي، بعد تحقيقه التأهل إلى المونديال مرتين في عامى 2021 بقطر و2022 بالإمارات.

ويعتلي البرتغالي مانويل جوزيه صدارة الترتيب بقائمة أكثر مدرب قاد الأهلي للوصول إلى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات في أعوام 2005 و2006 و2008 وأقيمت النسخ الثلاث في اليابان.

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006، وهدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.