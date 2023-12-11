الانتخابات الرئاسية 2024 .. « عيد هيكل » يدلي بصوته في لجان القاهرة

أدلى النائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتورعبدالسند يمامة، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الشيخ غريب الإعدادية بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة وسط حشد كبير من مؤيدي الدكتورعبدالسند يمامة.



وقال «هيكل » أن الانتخابات الرئاسية تسير وسط عرس ديمقراطي حقيقي تشهد الدولة المصرية والشعب المصرى، لفتا أن حشود المصريين امام اللجان الانتخابية تضرب المثل في نجاح ذلك الاستحقاق الدستوري الهام .



وأضاف المنسق العام : ان الدولة المصرية بجميع موسساته تقف أمام تلك الحشود من المصريين الموجوده أمام اللجان الانتخابية علي مسافة واحدة بكل شفافية لاختيار المرشح الانسب بكل حرية .



وحث عيد هيكل المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.

«عيد هيكل » يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

«عيد هيكل » يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة