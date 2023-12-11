تزايد أعداد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الحرية الإعدادية بنات برمسيس بعد ظهر اليوم الإثنين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية تزايد أعداد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لأي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الانتخابات.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد لمدة ثلاثة أيام حتى غد الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.