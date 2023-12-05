الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يلتقي رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استكمالاً للاجتماعات التي تعقدها بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، التقى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي، رئيس البعثة، اليوم، بالدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس.


وأثنى السفير الذوادي على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خصوصا في دعم حقوقهم في المشاركة السياسية، كما أكد على اهتمام جامعة الدول العربية بهذه الفئة المهمة من الناخبين، مشيدا بدورها الفعال في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية التي أسهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية.


من جهتها، استعرضت الدكتورة ايمان الجهود التي يقوم بها المجلس لتوعية الناخبين ذوي الإعاقة في إطار المبادرة التي طرحها المجلس بعنوان "صوتك حقك"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الانتخابي وتشجيع الناخبين من هذه الفئة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية سعيا لإنجاحها وخروجها على النحو المأمول.

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