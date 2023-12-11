تعليم البلينا يتفقد انتظام الإنتخابات الرئاسية 2024

تفقد أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج سير انتظام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤م في عدة لجان انتخابية بنطاق المركز يرافقه كل من ناجح عبدالرحيم وعلاء سرحان مسئولي أمن الإدارة بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية





وتفقد مدير عام الإدارة لجان مدرسة مؤسسة برديس الابتدائية ومدرسة برديس الثانوية بنات ومدرسة برديس الثانوية المحولة ومدرسة بني حلوة ومؤسسة السمطا ومدرسة الشهيد حجازى نورالدين .

وأكد أسامة المشنب على أن العملية الإنتخابية تسير بصورة مشرفة منذ الساعة التاسعة صباحا وهناك تعاون واضح بين مديري المدارس التي بها لجان إنتخابية وغرفة العمليات بالإدارة وذلك لتذليل أي عقبات تواجه العاملين باللجان أو المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للناخبين حيث توافد جموع المواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم على لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والذي ينبغي على الجميع المشاركة فيه .

وأضاف مدير عام الإدارة أن هذا العرس الديمقراطي يشهد إقبالا كبيرا غير مسبوق من كافة المواطنين سواء من الشباب أو الكبار أو المرأة وهذا يدعو للفخر والاعتزاز لأنه ينم عن مايتمتع به كافة أفراد الشعب المصري من وعي سياسي ويؤكد للعالم أجمع من خلال هذا المشهد الحضاري مدى حبه وولاءه لوطنه واقتناعه التام بمواصلة مسيرة البناء والتقدم والمحافظة على ماينعم به الوطن من أمن واستقرار.