إقبال تاريخى وغير مسبوق على لجان الاقتراع برأس سدر

شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء إقبالا كثيفا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى من فتح باب التصويت لليوم الثاني فى الانتخابات الرئاسية.

فتحت اللجان الفرعية فى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ودعى الدكتور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهالى جنوب سيناء بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن محافظة جنوب سيناء.

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