شهاب أحمد: الدي جي يطلق المعـزوفـات الجديدة تُعد تـوليفة فـريدة من الإيقـاعـات حديثة

قال شهاب أحمد الدي جي مشهور يختلف الـتوزيع الـموسيقى عن التحلين والـميكساج، فنجد في الـتوزيـع توظيف الآلات الـموسيقية النغمية الإيقاعية لـمصاحبة الـغِناء، وقد يستخدم الـصوت الـبشري أيضا في التوزيع بأداء لحـن مختلف مصاحب للحـن الأساسي، باختصار هو كل شيء تسمعه بخلاف صوت الفنان في غنائه اللحن الأساسي، في ذات السياق أوضح الدي جي شهاب أحمد خلال تصريح إذاعي براديـو الـعرب أن الـميكساج يعتبر عملية معـالـجة الأصـوات الـبشرية والآلات الـمـوسيقية وتحسين جودة كل عنصر ليصبح مسموع وسط كل الآلات ولا يضيع وسط الآلات وجعل كل الآلات مُتجانسة سوياً.

واستعرض شهاب أحمد الدي جي موسيقاه لأشهـر أغـاني تم تقديمها في المـهـرجـانات الـعربيـة بالإضافة لمعزوفته الجديدة التي حققت شهـرة واسعة وانتشارًا كبيرًا على منصات الـتواصل الاجتماعـي ومـوقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر شهاب أحمد الدي جي أن معزوفه الـجديدة تُعد توليفة فـريدة من الألحـان والإيقـاعات المُبتكرة، حيث حازت على إعجـاب جمـهور الـموسيقى الـعربية، وأظهرت مهاراته في تجسيد تجـربة مـوسيقية استثنائية.