دحوم الدوسري يفكر في إقامة حفلة في مصر لأول مره

‎أعلن الدي جي دحوم الدوسري عن أستعداده لعمل أول حفلاته في مصر خلال الفترة المقبلة لتكون المرة الأولى التي يقيم فيها حفله في مصر.

‎وقال دحوم الدوسري أن الأمر متعلق بالأغانى التى يقوم باختيارها أو إعادة خلطها عن طريق "المكسجة" تشتعل الحفلات ويندمج الحضور فى الرقص، بعد أن يقوم بمعالجة الموسيقى التى بين يديه مستخدما فى ذلك الكثير من التقنيات كالتخريش أو التكرار أو تغيير الإيقاع والرتم وغيرها.

‎وعبر دحوم الدوسري الدي جي عن سعادته عندما يرى تفاعل الجمهور على ما يقدمه وإن ما يسعى اليه دائما هو اختيار ما يناسب ذوق جمهوره ويصل بهم إلى بر الاستمتاع والانسجام والبهجة.