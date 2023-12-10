بيان صحفي لغرفة العمليات والمتابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة الجيزة بحزب الوفد

شهد ختام اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية إقبالاً جيداً من المواطنين، حيث توافد المواطنين من الصباح الباكر أمام المقار واللجان الانتخابية؛ للمشاركة في العملية الانتخابية.

وفي نهاية اليوم الأول من الانتخابات ارتفعت نسب الناخبين في عدة مراكز منها قسم بولاق الدكرور وقسم الطالبية والوراق وإمبابة.

‏وتواجد مندوبي حملة المرشح الدكتور عبد السند يمامة أمام مقار اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء .

وقد كانت العملية الانتخابية في اليوم الأول تسير بشكل سلس ولم تكن هناك أي عوائق أو خروقات تشوب العملية الانتخابية ولم يكن هناك أي مخالفات واضحة تؤثر على إرادة الناخبين

وقد شارك الدكتور عبد السند يمامة أعمال الرصد التي تقوم بها الغرفة برئاسة محمد الكردي.

‏وسوف تستكمل غرفة العمليات بمندوبيها وطاقم عملها بالكامل في صباح باكر بدءً من التاسعة صباحا وحتى انتهاء عملية التصويت في التاسعة مساء.