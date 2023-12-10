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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

صفوت عبد الحميد: نتابع الإنتخابات الرئاسية من غرفة العمليات وحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم

صفوت عبد الحميد عضو
صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

أكد صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة بورسعيد ورئيس غرفة العمليات أن الوفد فى بورسعيد قد قام بتسكين مندوبيه فى اللجان والمرور على كافة المقرات الانتخابية لمتابعة سير العملية الإنتخابية.

وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتها فى الاستحقاق الإنتخابى كواجب وطنى، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمقر الوفد بدائرة المناخ لمتابعة سير الانتخابات والتواصل مع المندوبين داخل وخارج اللجان وحل اية مشكلات يتعرضون لها .

كما تم فتح المقرات فى بورسعيد لإستقبال المواطنين الراغبين فى معرفة مقارهم الإنتخابية أو الإستفسار عن أية إجراءات تخص الإنتخابات .

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