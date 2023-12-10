محافظ جنوب سيناء يتفقد لجنة مدرسة جيل أكتوبر الإبتدائية بشرم الشيخ

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، بتفقد لجنة مدرسة جيل اكتوبر الابتدائية بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ وتشمل عدد 2 لجنة أساسية و 2 لجنة وافدين، وذلك للوقوف على انتظام العملية الانتخابية خارج وداخل مقار اللجان في الفترة المسائية وأشاد بمستوى التنظيم وتأمين اللجان ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

وأكد فوده، أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

ولفت إلى ضرورة الظهور بشكل يليق بالانتخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

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