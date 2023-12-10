محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق لجان الإنتخاب بالعاصمة فى موعدها عدا ١٤ لجنة بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بهم بناء على رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين وذلك بعد انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية والتى تجرى خلال أيام ١٠ ، و١١ ، و١٢ ديسمبر الجارى وسيتم استمرار العمل بهذه اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها لجنة أحمد بدوى بالبساتين ، الضاهر الحديثة بالوايلى ، ونادى المرج بالمرج ،والنادى الأهلى بغرب القاهرة .



جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وممثلى كافة الجهات المعنية بالانتخابات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت فى كافة أحياء القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم الأول شهد توافد كثيف من المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة .

غلق لجان الإنتخاب بالعاصمة فى موعدها عدا ١٤ لجنة بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بهم بناء على رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين



وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم علي التعبير عن رأيهم فى إختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال خلال اليومين القادمين .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقد محيط عدد من لجان المنطقة الغربية من بينها محيط إحدى اللجان المخصصة للوافدين بحى غرب القاهرة .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم ، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى ، مثمنًا دور الشباب والمرأة الواضح فى العملية الانتخابية .

وأضاف محافظ القاهرة أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك فى صنع قراره .

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن .

وأكد محافظ القاهرة انه تم مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية ، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.