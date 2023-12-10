النجوم: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.. واليوم عُرس ديمقراطى

الفنانون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

وزيرة الثقافة: الإقبال الكثيف يؤكد مستوى وعى المواطنين

حرص عدد من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تلعب قوة مصر الناعمة دوراً أساسياً فى تشكيل وعى المواطنين وتثقيفهم، تجاه قضايا المجتمع، لذلك اهتم عدد من الفنانين على توجيه كلمة للمصريين عبر صفحاتهم الشخصية، من أمام اللجان الانتخابية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية رافعين شعار «انزل شارك- صوتك أمانة» فى مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة التى أدلت، بصوتها، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة «أبوبكر الصديق التجريبية» بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعى المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية، والتى تُمثل أحد حقوقهم التى يكفلها الدستور.

وحث الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، المصريين على المشاركة فى الانتخابات، قائلًا: «لا بد جميعاً أن نشارك فى الانتخابات من أجل مصر وقيمة ومكانة مصر».

وأضاف زكى «كلنا شاركنا فى الانتخابات أنا وأسرتى»، مؤكدًا أن التحديات أمام مصر عظيمة وكبيرة.

وأكد أشرف أن المصريين سيثبتون للعالم على مدار أيام الانتخابات الرئاسية مكانة وقيمة مصر، مشيرًا إلى أن كل الفنانين الذين كانوا فى الخارج حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن الحشد الكبير على مدار أيام الانتخابات سيثبت للعالم كله أن الفنان المصرى له دور مهم فى المشاركة السياسية فى هذا العرس الديمقراطى الكبير، متابعًا: «هنعمل كل حاجة علشان بلدنا وده وقت رد الجميل للبلد».

وأدلت الفنانة القديرة نجلاء فتحى بصوتها، داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الفنانة نجلاء فتحى، فى حديثها من أمام اللجنة: «لازم طبعاً أنزل وأشارك وأقول كلمتى، لأن الانتخابات حق سياسى لكل مواطن مصرى، النهارده يوم مهم لكل المصريين ولازم الكل ينزل ويشارك».

وطالبت الفنانة نجلاء فتحى، المصريين، بالنزول والمشاركة قائلة: «لازم تنزلوا وتشاركوا وتدعموا بلدكم فى الوقت ده».

وتحدث الفنان أحمد عبدالعزيز، عن الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «كل المصريين عندهم شعور وقناعة أن صوتهم مهم».

وأشار عبدالعزيز: «المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ومسئولية على كل مصري»، مضيفاً: «واجب على كل مصرى أنه ينزل ويشارك فى الانتخابات ونظهر بمظهر لائق أمام العالم كله».

وأكد الفنان أحمد عبدالعزيز،: «هناك إحساس بالمسئولية العامة تجاه بلدنا»، لافتاً: «يجب على الجميع المشاركة فى الانتخابات خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها المنطقة».

وحرص الفنان حسين فهمى على الإدلاء بصوته فى الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مركز شباب بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف، أنا سعيد بالتواجد والمشاركة، وأنا ذاهب لأجل مصر ومن أجل الديمقراطية، وهذا ما يبنى المجتمعات والمشاركة جيدة.

وقال الفنان حسين فهمى، إنه حرص على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية كمواطن مصرى له حقوق دستورية، مشيراً إلى أن الظروف التى تمر بها المنطقة تتطلب من الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وحث الفنان وائل الفشنى الجمهور المصرى على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وطالب الجمهور قائلاً، «النزول أمر لا بد منه، ورسالة للجميع فى الداخل والخارج».

وشدد الفشنى على أهمية الأمن والأمان الذى تحقق فى الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مضيفًا: «إن شاء الله الفترة تعدى على خير وتقوى بلدنا فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة والأحداث فى غزة».

وأدلى الفنان إدوارد بصوته بالانتخابات بمدرسة النصر بالحى المتميز بالسادس من أكتوبر، وقال، سعيد بالمشاركة الإيجابية التى رأيتها أثناء الإدلاء بصوتى، والتنظيم العظيم وحث المواطنين على تقديم رسالة مهمة لبلدهم.

وأدلت الفنانة لبلبة بصوتها فى منطقة المهندسين، وقالت: «بقول للشباب ينزلوا يشاركوا علشان هما المستقبل، واللى بيحب بلده ينزل ويشارك».

أدلت الفنانة سميرة محسن بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأوقاف الثانوية بالعجوزة، وأصرت على التقاط الصور مع الجمهور أمام اللجان لحث المواطنين على المشاركة.

كذلك أدلى الفنان سامى جوهر، الذى أدى دور حاجب المحكمة فى مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، بصوته الانتخابى بلجنة بلال بن رباح بمدينة نويبع لجنة المغتربين.

وقال سامى جوهر، إنه جاء إلى لجنة نويبع للمغتربين للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، من أجل استمرار التنمية الشاملة فى ربوع مصر.

كذلك أدلى حسن شاكوش بصوته فى الانتخابات بالجيزة، وقال: ربنا يحفظ مصر وأهلها، وكله ينزل ويشارك.. صوتك أمانة، وتابع حسن شاكوش: «بتمنى ربنا يكرم الرئيس القادم».

وأدلى الفنان تامر عبدالمنعم بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وتوجه إلى اللجنة الانتخابية التى اكتظت بالوافدين للإدلاء بأصواتهم. ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتى يعتبرها عملاً وطنياً.

وعلق عبدالمنعم على المظهر الذى شاهده من تكدس للمواطنين فى اللجان الانتخابية وقال: «هما دول المصريين وهو ده الوعى وهو ده الرد على أى كائن يريد تشويه سمعة هذا البلد الأمين».

وأدلى النجم حكيم بصوته فى الانتخابات، حيث ظهر عبر فيديو وهو متواجد أمام اللجنة الانتخابية فى معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى، ودعا المواطنين بالمشاركة الإيجابية، فيما استقبل المواطنون المتواجدون فى اللجنة النجم بالتصفيق والغناء، والتف العديد حوله لالتقاط الصور أمام اللجنة.

وأدلت الفنانة نهى عابدين بصوتها بمقر لجنتها الانتخابية، بمدينة السادس من أكتوبر، حيث حرصت نهى على الإدلاء بصوتها مع بدء فتح اللجان للتصويت.

أدلى الفنان محمود الليثى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة قصر الدوبارة بوسط البلد، حيث دعا الفنان محمود الليثى الشباب المتواجدين أمام اللجنة للمشاركة.