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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وفاة مشجع تتسبب في إلغاء مباراة بيلباو وغرناطة بالدوري الإسباني

غرناطة
غرناطة

قرر حكم مباراة غرناطة وأتلتيك بيلباو إيقاف المباراة في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، على أن تستكمل في يوم آخر.

وكان بيلباو يتقدم بهدف نظيف أحرز اللاعب إينياكي ويليامز نجم بيلباو ذلك في الدقيقة السادسة قبل أن يتم إيقاف المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

كان حارس بيلباو أشار لحكم المباراة لوجود مشجع في حالة خطر للغاية، ليقوم بإستدعاء الإسعاف على الفور من أجل الذهاب للمشجع المريض.

لكن أكدت شبكة بي أن سبورتس أكدت وفاة المشجع وأنه فارق الحياة بشكل نهائي، بينما أشار حساب نادي أتلتيك بلباو أنه تم الاتفاق بين كلا الناديين على تعليق المباراة بعد وفاة المشجع في لوس كارمينيس.

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 28 نقطة ، فيما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
 

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